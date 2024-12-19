Çanakkale'de Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
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Çanakkale'de Dolandırıcılık Operasyonu

Çanakkale\'de Dolandırıcılık Operasyonu

Çanakkale'de 70 yaşındaki kadını dolandıran 5 zanlı tutuklandı, altınlar kadına iade edildi.

19.12.2024 12:49
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir kadını dolandırdığı ileri sürülen 5 zanlı tutuklandı.

İlçenin Dereoba köyünde yaşayan E.Ö'yü (70) arayan ve kendisini jandarma olarak tanıtan zanlılar, kadının kimliğinin bir hırsızlık olayında kullanıldığını, kimliğinin ve çalınan altınların ellerinde olduğunu, evinde bulunan altınları vermesi durumunda karşılaştırma yapacaklarını ve ceza almayacağını belirtti. Zanlılar daha sonra eve gelip kadından 2 burma bilezik, tam altın ve 2 çeyrek altın alarak uzaklaştı.

E.Ö'nün dolandırıldığının anlaşılması üzerine durum jandarmaya bildirildi.

Bunun üzerine Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Çan-Çanakkale kara yolu üzerinde taksiyle kaçmaya çalışan 3 şüpheliyi yakaladı.

Olayla bağlantısı olduğu belirlenen diğer 2 şüpheli ise Yalova'da gözaltına alındı.

Zanlıların tamamı jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Altınlar da kadına teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika

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