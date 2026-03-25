Çanakkale'de Dolandırıcılık Şüphesi

25.03.2026 17:56
Mağdurlar, kuyumcudan geri alamadıkları altınlar için şüphelilerin tutuklanmasını talep etti.

Çanakkale'de kuyumcuya yatırdıkları altın ve paraları geri alamayan mağdurlar, suça iştirak ettikleri iddiasıyla 2 şüphelinin tutuklanması ve mal varlıklarına el konulması talebiyle suç duyurusunda bulundu.

Mağdurların avukatı Alper Yavuz Ajlan, Çanakkale Adliyesi önünde bazı mağdurların katılımıyla yaptığı açıklamada, şüphelilere ait işletmelerde 13 Ocak'ta yapılan aramalarda altın, gümüş, saat ve değerli taşların yanı sıra hatırı sayılır miktarda imitasyon altının da ele geçirildiğini söyledi.

Bu durumun dürüst bir ticari faaliyet olmadığını, halkın güvenini suistimal ederek sahte ürünlerle kurulan sistematik bir dolandırıcılık düzeneğini açıkça ispatladığını ileri süren Ajlan, "Şu an itibarıyla dosyada şikayetçi olan mağdur sayısı 143'e ulaşmıştır. Halihazırda henüz adli makamlara başvurmamış çok sayıda mağdurun olduğu da bilinmektedir. Mevcut veriler ışığında, telafisi imkansız olan toplam zararın en az 200-250 milyon lira bandında olduğu değerlendirilmektedir." ifadesini kullandı.

Ajlan, dosya kapsamında tutuklu bulunan tek şüphelinin mevcut mal varlığının, tespit edilen bu devasa zararı karşılamaya yetmediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Suça iştirak eden ve şu an serbest olan diğer 2 şüphelinin mal varlıklarına ivedilikle ihtiyati tedbir konulması hukuki bir zorunluluktur. Aksi takdirde, mağdurların yılların birikimi olan paraların, serbest gezen şüphelilerce elden çıkarılması veya yurt dışına transfer edilmesi işten bile değildir. Zararın giderilmesi için tüm sorumluların mal varlıkları üzerine derhal blokaj konulmalıdır. İştirak iradesiyle hareket eden, imitasyon ürünlerle halkı kandıran ve yüz milyonlarca liralık zararda payı olan diğer iki şüphelinin halen serbest olması kamuoyu vicdanını kanatmaktadır."

Açıklamasının ardından avukat Ajlan, "nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla tutuklanan kuyumcu H.T'nin oğlu M.T. ve yeğeni F.G'nin de aynı suçtan tutuklanması ve mal varlıklarına el konulması talebiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Olay

Kentteki kuyumcu H.T. ve oğlu M.T, 31 Aralık 2025'te bir mağdurun şikayeti üzerine "nitelikli dolandırıcılık" suçundan gözaltına alınmış ve sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakılmıştı.

Kentte yaşayan 29 kişi daha, altın almak ya da bozdurmak amacıyla kuyumcu H.T, oğlu M.T. ve yeğeni F.G'ye teslim ettikleri yüksek miktarlardaki altın ve paranın karşılığını alamayınca şüpheliler hakkında 13 Ocak'ta suç duyurusunda bulunmuştu.

Mağdurların şikayeti üzerine yeniden gözaltına alınan kuyumcu H.T, "nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla 19 Ocak'ta tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

