Çanakkale'de Elektrikli Bisiklet ile Motosiklet Çarpışması: 4 Yaralı - Son Dakika
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Çanakkale'de Elektrikli Bisiklet ile Motosiklet Çarpışması: 4 Yaralı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, elektrikli bisiklet ile motosiklet çarpıştı. Kazada, elektrikli bisikletin sürücüsü ve yanında bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

07.07.2024 10:09
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Camicedit Mahallesi Kızılyar Caddesinde seyir halinde olan Merve A. (30) idaresindeki 17 AFG 911 plakalı elektrikli bisiklet ile karşı yönden gelen plakası ve kimliği henüz belirlenemeyen motosiklet çarpıştı.

Elektrikli bisikletin sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Hatice Esila A. (2), Sevim A. (71) ve Fiyet K.(41) çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşerek yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olay mahallinden kaçtığı iddia edilen motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de Elektrikli Bisiklet ile Motosiklet Çarpışması: 4 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de Elektrikli Bisiklet ile Motosiklet Çarpışması: 4 Yaralı - Son Dakika
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