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Çanakkale'de Firari Hükümlü Evini Ateşe Verdi, İntihar Etmek İstedi - Son Dakika
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Çanakkale'de Firari Hükümlü Evini Ateşe Verdi, İntihar Etmek İstedi

Çanakkale'de polisin baskın yaptığı evi ateşe veren cezaevi firarisi Serkan Küçümen, intihar etmek için balkona çıktı. Polis ve itfaiye ekiplerinin 8 saatlik ikna çabalarının ardından Küçümen vazgeçirildi ve emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Çanakkale\'de Firari Hükümlü Evini Ateşe Verdi, İntihar Etmek İstedi
23.01.2024 - 20:38,  Güncelleme: 20:41
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ÇANAKKALE'de, polisin baskın yaptığı evi ateşe veren cezaevi firarisi hükümlü Serkan Küçümen (27), kargaşadan yararlanarak kaçtı. Yan taraftaki binanın 4'üncü katındaki balkonuna çıkarak intihar edeceğini belirten Küçümen, çevresini saran polisin 8 saatlik ikna çabalarının ardından balkondan indi.

Olay, saat 10.15 sıralarında Cevat Paşa Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi'ndeki bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Polis ekipleri, yerini belirlediği cezaevi firarisi hükümlü Serkan Küçümen'i yakalamak için adrese baskın yaptı. Polis ekiplerinin geldiğini gören Serkan K., yakalanmamak için evi ateşe verdi. Yangını görenler itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Küçümen, yaşanan kargaşadan yararlanarak kaçtı. Polis ekiplerinin takip ettiği firari, yan binanın çatısına geçti. Daha sonra 4'ncü kattaki bir eve giren Serkan Küçümen, balkona çıkarak çevresini saran polis ekiplerine intihar edeceğini söyledi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Binada bulunan ve dumandan etkilenen aralarında çocukların da bulunduğu toplam 9 kişi ise itfaiye aracının merdiveni ile binanın çatısından kurtarıldı.

Bu sırada intihar etmek için evin balkonuna çıkan Serkan K. ise 8 saatlik ikna çalışmasının ardından intihardan vazgeçirildi ve balkondan indi. Polis ekiplerinin yanı sıra Serkan Küçümen'in annesi de oğlunu ikna etmeye çalıştı. Küçümen, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: DHA
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