Çanakkale'de Haksız Kazançlar İçin Tutuklama

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Çanakkale'de, sosyal medya platformu üzerinden haksız kazanç sağladığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, bir sosyal medya platformundan iletişime geçtiği kişilerden "kapora" ve "ürün ücreti" adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladığı tespit edilen O.Y'nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Şüpheli, kent merkezinde belirlenen adresteki eve yapılan baskında gözaltına alındı, suçta kullanıldığı değerlendirilen bir telefona el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve 61 ayrı suçtan arandığı belirlenen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.