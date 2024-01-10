Çanakkale Merkez ve 6 İlçede Eğitime 1 Gün Ara Verildi

ÇANAKKALE MERKEZ VE 6 İLÇEDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Çanakkale'de, bugün de etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle il merkezi ve 6 ilçede eğitime 1 gün ara verildi. Çanakkale Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Alınan son meteorolojik verilerin değerlendirilmesine göre olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamaya sebep olabileceği değerlendirildiğinden, 10.01.2024 Çarşamba günü; İl Merkezi ile Ezine, Bayramiç, Yenice, Çan, Eceabat ve Biga ilçelerinde, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.