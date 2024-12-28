Çanakkale\'de Kar Yağışı ve Fırtına Etkili

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Çanakkale'nin bazı ilçelerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Lapseki, Biga, Çan, Bayramiç ve Yenice ilçelerinde yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Lapseki'nin yüksek dağ köylerinden Dumanlı, Beyçayır, Karamusalar, Kırcalar, Şahinli ve İlyasköy'de de kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Buzlanma nedeniyle kayganlaşan bazı yollarda hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Öte yandan, Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle de Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri yapılamıyor.