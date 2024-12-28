Çanakkale\'de Kar Yağışı Yolları Kapatmadı

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Çanakkale'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Lapseki ve Ayvacık ilçelerindeki köy yollarında aksama yaşanmadı.

Lapseki'de yüksek kesimlerde 2 gündür aralıklarla etkili olan yağış köyleri beyaz örtüyle kapladı.

Dağ köylerinde İl Özel İdaresi ekiplerince iş makinaları ve dozerler aralıksız olarak çalışma yaparak yolların kapanmasını önledi.

AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Ahmet Evran, İl Genel Meclisi üyeleri Halil Özer ve Murat Gürşen bölgede inceleme yaptı.

Evran, yapılan çalışma dolayısıyla yollarda kapanma yaşanmadığını söyledi.

Ayvacık'ta da Tuztaşı köyündeki kara yolunda yaşanan buzlanma ekiplerin çalışmasıyla giderildi.

Kar yağışının devam ettiği ilçede kapalı yol bulunmadığı öğrenildi.