12 Yaşındaki Çocuk Ağaçta Uyurken Bulundu - Son Dakika
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12 Yaşındaki Çocuk Ağaçta Uyurken Bulundu

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde yaşayan 12 yaşındaki çocuk, evden ayrıldıktan sonra bir ağacın tepesinde uyurken bulundu. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulunan çocuk, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

10.09.2024 12:46
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Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Pınarbaşı köyündeki evinden dün ayrılan 12 yaşındaki çocuk, jandarma ve AFAD ekiplerince bir ağacın tepesinde uyurken bulundu.

Pınarbaşı köyünde yaşayan 12 yaşındaki R.G, okuldan döndükten sonra çantasının yırtıldığını söylediği annesi Yakut A. ile tartıştı. Annesinin kızması üzerine R.G. evden ayrıldı.

Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

Köy girişindeki kameraları inceleyen ekipler, R.G'nin köyden çıkış yaptığını tespit etti.

Ekipler, ev ve iş yerleri ile ormanlık alanda çalışma başlattı.

12 yaşındaki R.G, köyüne 7 kilometre mesafede Bozcaalan mevkiinde bir ağacın tepesinde uyurken bulundu.

Kendisini merakla bekleyen annesi Yakut A. ile kavuşan R.G. daha sonra kontrol amacıyla 112 Sağlık ekiplerince Ezine Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA

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