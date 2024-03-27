Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında, bulundukları lastik botun batması sonucu denizde kaybolan düzensiz göçmenleri arama çalışmaları sürüyor.
Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, denizde kaybolan düzensiz göçmenlerin bulunması için Eceabat açıklarında yapılan arama kurtarma çalışmaları, 13. gününde Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı koordinesinde devam ediyor.
Çalışmalar AFAD, polis, jandarma ve sağlık görevlileri işbirliğinde yürütülüyor. Sahil Güvenlik ekipleri de çalışmalara uçak ve helikopter ile havadan, 702 borda numaralı "TSCG-Güven" korvetinin yanı sıra 9 gemi ve bot ile denizden destek veriyor.
Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot 15 Mart'ta batmış, kurtulan 2 kişi kendi çabalarıyla Büyük Kemikli Sahili'ne ulaşarak yetkililere bilgi vermişti.
Ekiplerin bölgedeki arama çalışmalarında 2 kişi de Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılmış, 8'i çocuk 23 kişinin cesedine ulaşılmıştı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca "göçmen kaçakçılığı" ve "olası kastla öldürme" suçlarından başlatılan soruşturmada, batan lastik botta 46 düzensiz göçmenin bulunduğu belirlenmişti.
Jandarmanın olayla ilgili göçmen kaçakçılığı şüphesiyle yakaladığı 1 kişi tutuklanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de kaybolan düzensiz göçmenleri arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Muğla ve Van'da düzenlenen Kalkan-17 operasyonlarında 44 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 881 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda ruhsatsız silahlar, araçlar, para ve dijital materyaller ele geçirildi. Yakalanan düzensiz göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi.
Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, Ramazan ayında en sakin günlerini yaşıyor. Tatilcilerin hafta sonu yoğun ilgi gösterdiği park, bugün sessizliğe büründü. Misafirler, doğayla baş başa keyifli anlar yaşadı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'in Yenişehir Heykel Meydanı'ndaki halk buluşması mitinge dönüştü. Binlerce vatandaş meydanda toplanarak sloganlar ve alkışlar eşliğinde Bozbey'i karşıladı.
Suşehri ilçesinde bulunan Geminbeli Geçidi'nde sürü halinde yiyecek arayan dağ keçileri, sürücülerin cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Yaklaşık 10 keçi bir süre yiyecek aradıktan sonra gözden kayboldu.
Tekirdağ'da ramazan ayında tezgahların gözdesi çipura ve levrek oldu. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, vatandaşların ramazanda daha çok mevsim balıklarını tükettiğini söyledi. Balıkçılar taze balık için avlanmaya devam ediyor. Çipura ve levrek, tezgahlarda 300 liradan satışa sunuluyor.
Kırıkkale'de son bir haftadaki trafik denetimlerinde 55 araç trafikten men edildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 20-26 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 6 bin 695 aracın kontrol edildiği belirtildi. Denetimler sonucunda, çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 55 aracın trafikten men edildiği ifade edildi. Açıklamada, güvenli trafik ve yolculuk için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklediği 'Tarım Arazilerinin Kullanımın Etkinleştirilmesi' projesi kapsamında, 43 üreticiye 4 bin 350 kilo Azkan nohut tohumu dağıtıldı. Dağıtım programına Kaymakam Muhammed Furkan Okumuş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Deniz Tuluk, İlçe Müftüsü Şaban Durmuş, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Valiliği tarafından düzenlenen iftar programında emniyet ve jandarma personeliyle bir araya geldi. Vali Işın, güvenlik güçlerine vatandaşın can ve mal güvenliği için gösterdikleri çaba için teşekkür etti. Ramazan ayının suç oranlarında gözle görülür bir düşüş sağladığını belirten Vali Işın, bu durumu inceleyerek paylaşacaklarını söyledi. Programa Vali Yardımcısı Fikret Zaman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç ve İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı da katıldı.
Eskişehir'in simgelerinden olan Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'ndeki esnaf, Kemal Zeytinoğlu Caddesi'nin trafiğe kapatılmasıyla ilgili düzenlemelerin yeniden değerlendirilmesini talep ediyor. Esnaf, bu kararın kendilerine büyük sıkıntılar yaşattığını ve yeni seçilecek belediye başkanlarından çözüm bulmalarını istiyor.
Almanya'ya da sıçrayan terör provokasyonuna Dışişleri'nden tepki: Avrupa'daki Türk toplumunu huzursuz etmeye dönük eylemleri artırdılar
Sizin düşünceleriniz neler ?