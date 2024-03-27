Çanakkale'de kaybolan düzensiz göçmenleri arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Çanakkale'de kaybolan düzensiz göçmenleri arama çalışmaları devam ediyor

Çanakkale\'de kaybolan düzensiz göçmenleri arama çalışmaları devam ediyor

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında lastik botun batması sonucu denizde kaybolan düzensiz göçmenleri bulma çalışmaları 13. gününde devam ediyor. Sahil Güvenlik, AFAD, polis, jandarma ve sağlık görevlileri işbirliğiyle yürütülen çalışmalara uçak, helikopter, gemi ve botlarla destek veriliyor. Şu ana kadar 23 kişinin cesedine ulaşıldı ve 2 kişi kurtarıldı. Soruşturma kapsamında 1 kişi tutuklandı.

27.03.2024 12:09  Güncelleme: 12:12
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Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında, bulundukları lastik botun batması sonucu denizde kaybolan düzensiz göçmenleri arama çalışmaları sürüyor.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, denizde kaybolan düzensiz göçmenlerin bulunması için Eceabat açıklarında yapılan arama kurtarma çalışmaları, 13. gününde Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı koordinesinde devam ediyor.

Çalışmalar AFAD, polis, jandarma ve sağlık görevlileri işbirliğinde yürütülüyor. Sahil Güvenlik ekipleri de çalışmalara uçak ve helikopter ile havadan, 702 borda numaralı "TSCG-Güven" korvetinin yanı sıra 9 gemi ve bot ile denizden destek veriyor.

Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot 15 Mart'ta batmış, kurtulan 2 kişi kendi çabalarıyla Büyük Kemikli Sahili'ne ulaşarak yetkililere bilgi vermişti.

Ekiplerin bölgedeki arama çalışmalarında 2 kişi de Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılmış, 8'i çocuk 23 kişinin cesedine ulaşılmıştı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca "göçmen kaçakçılığı" ve "olası kastla öldürme" suçlarından başlatılan soruşturmada, batan lastik botta 46 düzensiz göçmenin bulunduğu belirlenmişti.

Jandarmanın olayla ilgili göçmen kaçakçılığı şüphesiyle yakaladığı 1 kişi tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de kaybolan düzensiz göçmenleri arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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