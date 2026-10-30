Çanakkale'de kazada yaşamını yitiren 2 kişi için cenaze törenleri düzenlendi - Son Dakika
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Çanakkale'de kazada yaşamını yitiren 2 kişi için cenaze törenleri düzenlendi

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Çanakkale\'de kazada yaşamını yitiren 2 kişi için cenaze törenleri düzenlendi
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Çanakkale\'de kazada yaşamını yitiren 2 kişi için cenaze törenleri düzenlendi
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Çanakkale'de Lapseki'den kent yönüne giden otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü ve yolcu hayatını kaybetti. Sürücü Umurbey beldesinde, yolcu ise merkezdeki şehir mezarlığında düzenlenen cenaze törenlerinin ardından toprağa verildi.

Çanakkale'de refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Lapseki'den Çanakkale yönüne giden Efehan Uzkuç idaresindeki 17 TC 009 plakalı otomobil, Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi yakınlarındaki kavşakta kontrolden çıktı.

Refüjdeki aydınlatma direğine çarparak savrulan otomobil parçalandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Efehan Uzkuç ile araçtaki Efe Serin yaşamını yitirdi.

Cenazeler, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Sürücünün cenazesi defnedildi

Uzkuç'un cenazesi, yakınlarınca morgdan alınarak Lapseki'nin Umurbey beldesine getirildi.

Efehan Uzkuç için Gazi Hüdavendigar Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Kılınan namazın ardından Uzkuç'un cenazesi, belde mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Uzkuç'un ailesi, yakınları ve Umurbey Belediye Başkanı Erdal Doğan da katıldı.

Efe Serin'in cenazesi son yolculuğuna uğurlandı

Otomobilde yolcu olarak bulunan Efe Serin için de ikindi vakti merkez Dumlupınar Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Serin'in cenazesi, kılınan namazı sonrası Çanakkale Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine Serin'in ailesi, yakınları, Yeni Parti Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan da katıldı.

Kaynak: AA
Çanakkale3. SayfaLapsekiGüncelSon Dakika

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