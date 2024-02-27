Çanakkale'nin Çan ilçesinde Kitap Günleri ve Yazar Buluşmaları başladı - Son Dakika
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde Kitap Günleri ve Yazar Buluşmaları başladı

Çanakkale\'nin Çan ilçesinde Kitap Günleri ve Yazar Buluşmaları başladı

Çan ilçesinde Belediyece düzenlenen etkinlikte yazarlara destek olunması ve kitap etkinliklerine verilen destekler vurgulandı. Etkinlikte Sinan Yağmur, Buket Uzuner, Fazıl Sayın gibi isimler dinleyicilerle buluşacak.

27.02.2024 15:05  Güncelleme: 15:10
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde Kitap Günleri ve Yazar Buluşmaları etkinliği başladı.

Çan ilçesinde Belediyece düğün salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Çan Belediye Başkan Vekili Harun Arslan, yazarlara destek olunursa ortaya çıkardıkları eserlerin çoğaltacağını, eserler çoğaldıkça da bu işe ilginin artacağını dile getirdi.

Yerel yönetim olarak kitap etkinliklerine, yazarlara ve kitapseverlere her türlü desteği artırarak vermeye devam edeceklerini söyledi.

Konuşmasının ardından stantları gezen Arslan, buradan bazı kitaplar satın aldı.

Dört gün sürecek etkinlikte Sinan Yağmur, Buket Uzuner, Fazıl Sayın, Dilek Cesur, Sinan Akyüz, Saniye Bencik Kangal Çan Belediyesi Kültür Sanat ve Gençlik Merkezinde dinleyicilerle buluşacak.

Kitap Günleri ve Yazar Buluşmalarının açılışına, CHP Çan İlçe Başkanı İlhan Demiral, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile kitap severler katıldı.

Kaynak: AA

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