Çanakkale'de Klasik Otomobil Kulübü "Bahar Rallisi" düzenledi

17.04.2026 21:28
Klasik Otomobil Kulübünce düzenlenen "Bahar Rallisi" Çanakkale'de gerçekleştirildi.

Troya Müzesi önünden başlayan sezonun ilk yarışına yaklaşık 40 klasik otomobil katıldı.

Organizasyonun ilk gününde yapılan kontrollerin ardından araçlar, Troya Müzesi'nden kent merkezine kadar olan 4 etapta nostalji rüzgarı estirdi.

Klasik Otomobil Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Sencer Sivridağ, yarış öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, 27. Bahar Rallisi'ni Çanakkale'de düzenlediklerini, güzel havada, doğayla iç içe ve tarihi mekanlar arasında iki gün geçireceklerini söyledi.

Sivridağ, yarın da Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda olacaklarını, Şehitler Abidesi ile 57. Alay Şehitliği'ni ziyaret edeceklerini belirtti.

Yarış öncesi kordon boyundaki Troya Atı önünde sergiledikleri klasik otomobillere büyük ilgi gösterildiğini aktaran Sivridağ, şöyle konuştu:

"Günümüzde yeni arabalar birbirine benziyor ve otonom sürüşler var. Bu araçların hepsi manuel. Hepsi kendi döneminin sanat eseri. Halkın da dikkatini çekiyor. Bazıları zamanında İstanbul'da kullanılmış arabalar. Yollarda görmediğimiz için çok ilgi odağı oluyorlar."

Bahar Rallisi'ne katılan en eski otomobilin 1951 model olduğunu belirten Sivridağ, "Amerikan, İtalyan, Alman arabaları çok yoğunlukta. Ülkemizde ürettiğimiz Anadol model de var. Katılımcılarımızın arabalarının yüzde 80'i orijinal ve bakımlıdır, herkes çok dikkat ediyor arabasına." dedi.

Yarışın adının literatürde "ralli" olarak geçtiğini ancak aslında sabit hız testi olduğunu belirten Sivridağ, "Hızımız 20-50 kilometre arasındadır. Mevcut trafiğin akışını bozmadan rallimizi gerçekleştirebiliyoruz. Bir sürat söz konusu değil, sabit hız testleri var." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Çanakkale, Otomobil, Kültür, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. 17.04.2026 22:24:38.
