Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptıkları öne sürülen ve Edirne'nin Keşan ilçesinde yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Gelibolu'da yaşayan B.A. (15) ile A.K. (17) Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Sarmaşıklı mevkisinden motosiklet çaldı.
Sahibinin motosikletin çalındığı şikayeti üzerine Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Polis ekipleri, zanlıların Edirne'nin Keşan ilçesine kaçtıklarını tespit etti.
Çaldıkları motosikletle birlikte Keşan'da yakalanan şüpheliler, Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Motosiklet Hırsızlığı Yapan Şüpheliler Tutuklandı - Son Dakika
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