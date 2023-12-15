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Çanakkale'de Motosiklet ve Skuter Trafiği Yasaklandı - Son Dakika
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Çanakkale'de Motosiklet ve Skuter Trafiği Yasaklandı

Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın saat 14.00'e kadar motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı.

Çanakkale\'de Motosiklet ve Skuter Trafiği Yasaklandı
15.12.2023 - 20:29,
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Çanakkale'de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın saat 14.00'e kadar motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl genelinde beklenen olumsuz hava koşullarından dolayı 15 Aralık Cuma günü saat 19.00'dan başlayarak 16 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'e kadar motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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Çanakkale, Aralık, Son Dakika

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