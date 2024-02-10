Çanakkale'de motosikletli 2 kişi av tüfeğiyle vurularak öldürüldü, 3 şüpheli daha gözaltına alındı - Son Dakika
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Çanakkale'de motosikletli 2 kişi av tüfeğiyle vurularak öldürüldü, 3 şüpheli daha gözaltına alındı

Çanakkale\'de motosikletli 2 kişi av tüfeğiyle vurularak öldürüldü, 3 şüpheli daha gözaltına alındı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde motosikletle seyir halindeki 2 kişinin av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma kapsamında, 3 şüpheli daha gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Önleme Timi (JASAT), Şakir Aydın ve Tayfun Avcı'nın yaşamını yitirdiği olayın ardından şüphelilerden A.K. ile yaşları 18'den küçük D.B. ve H.M.K'yi Menderes Mahallesi'ndeki bir evde yakaladı. Gözaltına alınan zanlılardan A.K'nin gösterdiği sulama kanalındaki çalılık alanda, cinayetlerde kullanılan av tüfeği ele geçirildi. Bu kişilerin yanı sıra diğer şüpheliler A.G. ve C.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor. Bayramiç ilçesinde, 8 Şubat akşamı Sarıot köyünden ilçe merkezine giden Şakir Aydın (35) ve Tayfun Avcı'nın (24) bulunduğu motosiklete, ana yola yaklaştıklarında av tüfeğiyle ateş açılmıştı. Aydın olay yerinde, Avcı ise kaldırıldığı Bayramiç Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmiş, JASAT tarafından olay yeri ve çevre köylerde yapılan araştırmalar sonucunda zanlılar A.G. ve C.Ö. gözaltına alınmıştı.

10.02.2024 16:51
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde motosikletle seyir halindeki 2 kişinin av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma kapsamında, 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Önleme Timi (JASAT), Şakir Aydın ve Tayfun Avcı'nın yaşamını yitirdiği olayın ardından şüphelilerden A.K. ile yaşları 18'den küçük D.B. ve H.M.K'yi Menderes Mahallesi'ndeki bir evde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılardan A.K'nin gösterdiği sulama kanalındaki çalılık alanda, cinayetlerde kullanılan av tüfeği ele geçirildi.

Bu kişilerin yanı sıra diğer şüpheliler A.G. ve C.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Bayramiç ilçesinde, 8 Şubat akşamı Sarıot köyünden ilçe merkezine giden Şakir Aydın (35) ve Tayfun Avcı'nın (24) bulunduğu motosiklete, ana yola yaklaştıklarında av tüfeğiyle ateş açılmıştı. Aydın olay yerinde, Avcı ise kaldırıldığı Bayramiç Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmiş, JASAT tarafından olay yeri ve çevre köylerde yapılan araştırmalar sonucunda zanlılar A.G. ve C.Ö. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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Çanakkale, Bayramiç, JASAT, Aydın, Motosiklet, Cinayet, Soruşturma, Gözaltı, Suç, Güncel, Son Dakika

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