Çanakkale'de öğrenciler Gazze'deki çocuklar için uçurtma uçurdu - Son Dakika
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Çanakkale'de öğrenciler Gazze'deki çocuklar için uçurtma uçurdu

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Çanakkale\'de öğrenciler Gazze\'deki çocuklar için uçurtma uçurdu
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Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan etkinlik kapsamında Çanakkale'de öğrenciler, Gazze'deki çocuklar için uçurtmaları gökyüzüyle buluşturdu. İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, etkinliğin her çocuğun güvenli ve özgür bir çocukluk yaşama hakkına dikkati çekmek amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Çanakkale'de Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği kapsamında öğrenciler, Gazze'deki çocuklar için uçurtmaları gökyüzüyle buluşturdu.

İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, Hamidiye Tabyaları'nda düzenlenen etkinlikte gazetecilere, bugün çocukların haklarına ilişkin farkındalığı güçlendirmek ve dünyanın neresinde olursa olsun her çocuğun eşit, güvenli ve özgür bir çocukluk yaşama hakkına dikkati çekmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Eğitimin görevinin yalnızca bilgi aktarmak olmadığını belirten Hayta, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda çocuklarımızın gönüllerinde insan sevgisini, adalet duygusunu, dayanışmayı ve kardeşlik bilincini güçlendirmektir. Bugünkü etkinliğimiz de bu anlayışın hayat bulduğu anlamlı bir çalışmadır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ortaya koyduğu bütüncül eğitim anlayışı doğrultusunda bizler, öğrencilerimizin yalnızca akademik yönden değil, sevgi, saygı, merhamet, dayanışma, kardeşlik ve adalet gibi değerlerle bütünleşmiş, çevresine ve insanlığa karşı duyarlı, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz."

Hayta, öğrencilerin insani bir duyarlılık geliştirmelerini amaçladıklarını vurgulayarak, "Her çocuk çocukluğunu yaşayabilsin, her çocuk eğitim alabilsin, her çocuk güven içinde büyüyebilsin. Çocuklarımızın gökyüzüne bıraktığı bu uçurtmaların yalnızca Çanakkale'nin değil, dünyanın dört bir yanında çocuk haklarına yönelik ortak vicdanın ve duyarlılığın sesi olmasını diliyorum." diye konuştu.

Öğrenciler, etkinlikte Türkiye ve Filistin bayraklarının yer aldığı uçurtmaları gökyüzüne bıraktı.

Etkinliğe, Çanakkale Vali Yardımcısı Ömer Şahin, İl Müftüsü Mevlüt Topçu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Recep Ragıp Barış ile öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA
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