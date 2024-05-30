Çanakkale\'de Operasyon: 36 Şüpheli Gözaltına Alındı

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 1 Nisan-27 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen operesyonlarında 36 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yapılan çalışmalarda, kaçakçılık suçundan 15,
resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma, rüşvet ve tefecilik suçlarından 10, ateşli silah bulundurma suçunda 5 şüpheli, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan toplam 36 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, operasyonlarda 82 bin 860 adet makaron, 119 kilogram kıyılmış tütün, 3 adet elektronik sigara, 571 paket kaçak sigara ve puro, 127 şişe gümrük kaçağı alkol, 789 adet emtia, 1 adet tüfek, 5 adet tabanca, 107 adet fişek ele geçirildi.
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