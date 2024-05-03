Çanakkale'de Orman Temizliği Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Çanakkale'de Orman Temizliği Etkinliği Düzenlendi

Çanakkale\'de Orman Temizliği Etkinliği Düzenlendi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığının orman yangınlarına yönelik önleyici tedbirlerine ilişkin yurt genelinde düzenlediği 'Orman Benim' etkinliği kapsamında temizlik çalışması gerçekleştirildi. Gelibolu 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, Mehmetçik Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe katılarak çöp topladı. Gelibolu Belediye Başkan Yardımcısı Burak Batır, etkinliği anlamlı bulduğunu belirterek, çevreyi temiz tutmanın ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmanın önemine vurgu yaptı.

03.05.2024 16:15
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığının orman yangınlarına yönelik önleyici tedbirlerine ilişkin yurt genelinde düzenlediği "Orman Benim" etkinliği kapsamında temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Kavaklıtepe köyünde yer alan Mehmetçik Ormanı'nda düzenlenen etkinliğe Gelibolu 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri katıldı.

Öğrenciler, Gelibolu Belediye Başkan Yardımcısı Burak Batır ile çöp topladı.

Batır, yaptığı konuşmada, etkinliği çok anlamlı bulduğunu belirterek, "Yetkili arkadaşlara teşekkürlerimi sunuyorum. Çevremizi temiz tutmak, gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak en büyük görevlerimiz arasında. Bu farkındalığı yaratmak için öğrencilerimizle ormanlık alanımızda bir temizlik yaptık." dedi.

Kaynak: AA

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