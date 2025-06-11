KONTROL ALTINA ALINDI
Çanakkale'nin Lapseki ilçesi Kirazlıdere mevkisindeki orman yangınına 5 uçak, 4 helikopter, 22 su ikmal aracı ve arazöz, 3 dozer, 2 itfaiye aracı, 3 treyler ve 130 personel müdahale etti. Alevler havadan ve karadan yapılan müdahale ile saat 18.00 itibariyle 2,5 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
Nazif Cemhan ŞEN- Orhan AKTUĞ/ LAPSEKİ (Çanakkale),
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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