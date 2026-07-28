Çanakkale\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yenice ilçesine bağlı Sarıçayır ve Taban köyleri arasındaki orman ve tarım arazilerinin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yenice Belediyesi itfaiyesi ekiplerinin de destek verdiği yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınıp söndürüldü.