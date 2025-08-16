Çanakkale\'de Orman Yangını Kontrol Altında

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bayramiç Barajı civarında Üzümlü köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile ilçe itfaiyesine ait çok sayıda arazöz ve ekiple alevlere müdahale ediliyor.

Ekipler, kuvvetli rüzgar nedeniyle etkisini artıran alevlerin, çevredeki köylerden Güzeltepe'ye ulaşmasını engellemek için çalışıyor.

"Yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum yoktur"

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Bayramiç'in Üzümlü köyü mevkisinde saat 00.29'da orman yangını meydana geldiği belirtilerek, "Yangına 24 arazöz, 6 dozer, 3 su tankeri, 1 itfaiye aracı, 3 diğer araç ve toplam 172 personel ile karadan müdahale edilmektedir. Yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum yoktur. Ekiplerimiz, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.