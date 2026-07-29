Çanakkale\'de Orman Yangını Kontrol Altında

Çanakkale'nin merkez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle tamamen kontrol altına alındı.

Saraycık köyü yakınlarında otların hakim olduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

Alevlere 6 helikopterle havadan, 16 arazöz, 5 dozer ve diğer araçlarla karadan müdahale yapıldı.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan çalışmasıyla tamamen kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Saraycık köyü kırsalında çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Toraman, yangında özveriyle mücadele eden başta orman teşkilatı olmak üzere bütün kurumlara teşekkür etti.