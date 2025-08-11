Çanakkale'de Orman Yangınına Müdahale - Son Dakika
Çanakkale'de Orman Yangınına Müdahale

Çanakkale\'de Orman Yangınına Müdahale
11.08.2025 17:27
Kepez beldesinde çıkan orman yangınına hava ve karadan müdahale ediliyor. Tahliyeler başladı.

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Beldedeki Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve hava araçları sevk edildi.

"Vatandaşlarımız gerekmedikçe trafiğe çıkmasın"

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, X hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale merkez ilçesinde orman yangınının rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerlediğini kaydederek, "Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Vali Toraman, daha sonra yaptığı paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

"ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi, Jandarma Güzelyalı Kampı, Çamlıbel Sitesi tahliye edildi. Tahliye ekiplerine yardımcı olalım. Gereksiz trafik oluşturmayalım. Çanakkale Çınarlı yangınına 9 uçak, 10 helikopter ile havadan, 69 arazöz, itfaiye, iş makinaları ve 685 personel ile karadan müdahale edilmektedir. Riskli bölgeler karadan ve denizden tahliye edildi. Dumandan etkilenen 47 vatandaşımıza sağlık kuruluşlarında müdahale ediliyor. Hayati tehlikeleri yoktur."

Çanakkale Boğazı'nda güneyden kuzeye olan trafik, yangın nedeniyle tek taraflı olarak kapatıldı.

Vatandaşlar tahliye ediliyor

Dardanos mevkisi ile Güzelyalı köyü yolunun yangın nedeniyle trafiğe kapatılması üzerine yazlık evlerde ve sahilde kalan vatandaşlar, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve GESTAŞ'ın yaptığı ortak çalışmayla ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi'nden ve Kepez Limanı'ndan tahliye ediliyor.

Çanakkale- Ezine kara yolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı

Çanakkale-Ezine kara yolunun 10 ila 31'inci kilometreleri arası, yangın nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangının neden olduğu yoğun duman nedeniyle bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin, trafik güvenliğinin sağlanması için Çan- Yenice ya da Bayramiç-Ezine kara yollarını tercih etmeleri istedi.

Çanakkale Havalimanı pisti, devlet hava araçları, ambulans uçaklar, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere, bugün saat 19.30'a kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatıldı.

Evler ve araçlar yandı

Bu arada bazı binaların alevler arasında kaldığı gözlendi.

Yangın söndürme çalışmaları esnasında vatandaşlar da bölgedeki ekiplere su tankerleriyle destek veriyor.

Yangında bazı araçların yanarak kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Motosikletli vatandaşlar yangın söndürme çalışmasına katılanlara destek olmak amacıyla su, maske, ayran ve göz damlası dağıtıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Polis ekipleri, Güzelyalı köyünde yanan yazlıkları kontrol ediyor.

Kaynak: AA

