Çanakkale'de Orman Yangınına Müdahale Sürüyor - Son Dakika
Çanakkale'de Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

12.08.2025 01:38
Kepez beldesinde çıkan orman yangınında 77 kişi tedavi altına alındı, müdahale devam ediyor.

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

Beldedeki Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve hava araçları sevk edildi.

Yangına gün boyunca havadan ve karadan çok sayıda personel ve iş makinaları ile müdahale edildi.

Havanın kararmasıyla beraber söndürme çalışmalarına karadan devam ediliyor.

Yangında dumandan etkilenen 77 kişi çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan Çanakkale- Ezine kara yolu, tek şeritten çift yönlü olarak tekrar trafiğe açıldı.

Ulaşıma kapanan boğaz trafiği ile Çanakkale Havaalanı uçuş trafiği de tekrar ulaşıma açıldı.

Yangında, riskli bölgelerde bulunan 2 bin 90 kişi tedbiren deniz ve kara yolu ile tahliye edildi.

Bazı binalar alevler arasında kalırken, bölge sakinleri de su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek vermeyi sürdürüyor.

"Çınarlı köyü yangınına büyük bir gayretle müdahale edilmektedir"

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, X hesabından yaptığı açıklamada, "Elektrik kesintisi nedeniyle içme suyu pompaları çalışmayan Kumkale ve civar köylerimize, arazözlerle içme suyu takviyesi yapılacak. İl Özel İdaresi ekiplerimiz müdahale ediyor." ifadesine yer verdi.

Vali Toraman bir başka paylaşımında ise yangın kontrol altına alınana kadar mücadelenin süreceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çanakkale merkez Çınarlı köyü yangınına büyük bir gayretle müdahale edilmektedir. Orman kahramanları başta olmak üzere yangına müdahale eden bütün ekiplere, destek veren bütün gönüllülerimize ve Çanakkaleli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Yangını kontrol altına alıncaya kadar, canla başla mücadelemiz devam edecek. Gece boyunca karadan 79 arazöz, 39 itfaiye, 11 dozer, 92 diğer araçlar ve 770 personel ile müdahaleye devam edilmektedir. Havanın aydınlanması ile birlikte hava araçları da müdahaleye başlayacaktır. Bütün ekipler büyük bir gayretle çalışıyor."

Orman işçileri, şiddetli rüzgara rağmen yangın söndürme çalışmalarını cansiparane sürdürüyor.

Kaynak: AA

