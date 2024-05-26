Çanakkale\'de otomobil ağaca çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti

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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Selçuk Eşkin (28) idaresindeki 34 DT 2189 plakalı otomobil, Geyikli beldesi Tavaklı İskelesi yolunda kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Eşkin ile yanında bulunan Metin Taneri'nin (34) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Eşkin ve Taneri'nin cenazesi, Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.