Çanakkale\'de Ramazan Bayramı tatilinde trafik denetimleri sürüyor

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Çanakkale'de, emniyet ve jandarma ekipleri Ramazan Bayramı tatilinde kazaları en aza indirmek ve trafik güvenliği için denetimlerini sürdürüyor.

Vali İlhami Aktaş, denetimler kapsamında Çanakkale-Ayvacık yolunda İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerine katıldı.

Uygulama noktasında jandarma ekipleri ile bir süre sohbet ederek yapılan uygulamalar ve faaliyetler hakkında bilgi alan Aktaş, trafik uygulama noktasında görev yapan ekiplere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Trafiğe çıkan vatandaşların, kurallara uymalarının önemine değinen Aktaş vatandaşların Ramazan Bayram'ını kutlayarak, kazasız hayırlı yolcuklar yapmaları temennisinde bulundu.