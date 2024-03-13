Çanakkale'nin Çan ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu - Son Dakika
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu

Çanakkale\'nin Çan ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu

Çanakkale'nin Çan ilçesinde Söğütalan ve Etili köylerinde etkili olan şiddetli yağış, zaman zaman doluya dönüştü. Öğle saatlerinde başlayan yağış nedeniyle bazı bölgeler beyaza büründü. Sağanak ve dolu nedeniyle herhangi bir sıkıntı yaşanmadığı belirtildi.

13.03.2024 15:09  Güncelleme: 15:11
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.

Söğütalan ve Etili köylerinde etkili olan şiddetli yağış, yerini zaman zaman doluya bıraktı.

Öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle bazı bölgeler beyaza büründü.

Sağanak ve dolu nedeniyle herhangi bir sıkıntı yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'nin Çan ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu - Son Dakika

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