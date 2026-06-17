Çanakkale'de Sebze Dökme Olayına İnceleme

(ANKARA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Çanakkale'de sebze dökülmesiyle ilgili görüntülere ilişkin inceleme başlatıldığını, olayın "çevreyi kirletme" kapsamında değerlendirilerek gerekli idari süreçlerin uygulandığını açıkladı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan, Çanakkale ilinde sebze ürünlerinin ormanlık alana döküldüğüne ilişkin görüntüler Ticaret Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmiş; konuya ilişkin olarak Ticaret İl Müdürlüğümüz, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ile koordinasyon içerisinde gerekli inceleme ve araştırmalar derhal başlatılmıştır. Yapılan incelemeler neticesinde söz konusu olayın Çanakkale ili Biga ilçesi Elmalı Köyü sınırları içerisindeki ormanlık alanda gerçekleştirildiği belirlenmiş, ilgili kişinin kimliği tespit edilmiştir. Gerek kolluk kuvvetlerince gerekse İl Müdürlüğümüz denetim ekiplerince ifadesine başvurulan şahıs, haberlere konu olan domates ve biberleri herhangi bir protesto veya spekülatif amaçla alana bırakmadığını; ürünlerin bozulmaya başlaması nedeniyle hayvanlar tarafından tüketilmesi amacıyla söz konusu alana döktüğünü beyan etmiştir."

Yürütülen araştırmalar neticesinde elde edilen bilgi ve belgeler, gerekli işlemlerin tesis edilmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne iletilmiş; ilgili şahıs hakkında 'çevreyi kirletmek' kabahati kapsamında idari süreç başlatılmıştır. Ayrıca şahıs hakkında, Çanakkale Valiliği tarafından alınan 'ormanlara giriş kısıtlaması' kararına aykırı hareket etmesi nedeniyle idari para cezası uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak, Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yer alan hükümlerin ihlaline yönelik her türlü fiil ve uygulamayı titizlikle değerlendiriyor; üretici, tüketici ve piyasa dengesi aleyhine sonuç doğurabilecek, piyasada darlık oluşmasına yol açabilecek girişimlere karşı gerekli denetimleri kesintisiz şekilde sürdürüyoruz.

Vatandaşlarımızın hak ve menfaatlerini korumaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürecek; üreticiden tüketiciye uzanan ticaret zincirinin sağlıklı işleyişini temin etmek amacıyla ilgili tüm kurumlarımızla iş birliği içerisinde denetim ve gözetim faaliyetlerimize aralıksız devam edeceğiz."