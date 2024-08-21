Çanakkale'de Şeftali Toplarken Yıldırım İsabet Eden Kişi Ağır Yaralandı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bahçesinde şeftali toplarken yıldırım isabet eden kişi ağır yaralandı.
İlçede hafif yağışlı havada kendisine ait bahçede ailesiyle şeftali toplayan Recep Güler'e (60) yıldırım isabet etti.
Yakınlarının haber vermesi üzerine sağlık ekiplerince Lapseki Devlet Hastanesine kaldırılan Güler'in iki kez kalbi durdu.
Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kalbi yeniden çalıştırılan Güler, Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yoğun bakım servisine kaldırılan Güler'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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