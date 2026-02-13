Çanakkale'de Su Yatırımlarına 52 Milyar Lira - Son Dakika
Çanakkale'de Su Yatırımlarına 52 Milyar Lira

13.02.2026 12:56
DSİ, son 23 yılda Çanakkale'de 52 milyar liralık yatırım yaparak 579 bin dekar araziyi suladı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, son 23 yılda Çanakkale'de 52 milyar liralık yatırım yapıldığını, 579 bin 750 dekar tarım arazisinin sulamaya açıldığını bildirdi.

Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin sahip olduğu su potansiyeli ve hayata geçirilen yatırımlar sayesinde tarımsal üretimde önemli bir konumda bulunduğunu belirtti.

Balta, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkisiyle suyun stratejik öneminin arttığına işaret ederek, depolama tesislerinin suya güvenli ve kesintisiz erişim açısından kritik rol üstlendiğini ifade etti.

Havza özelliklerine göre planlanan depolama tesislerinin kuraklık ve taşkın dönemlerinde hayati görev üstlendiğini vurgulayan Balta, gelişen teknolojilerin sulama sistemlerine entegre etme çalışmalarının devam ettiğini, yapay zeka destekli sulama otomasyonu uygulamalarıyla su tasarrufu sağlanırken tarımsal verimin artırıldığını kaydetti.

44 sulama tesisiyle 579 bin 750 dekar arazi suya kavuştu

Balta, son 23 yılda Çanakkale'de 44 sulama tesisinin hizmete alındığını belirterek, 579 bin 750 dekar tarımsal arazinin sulamaya açıldığını aktardı.

Aynı dönemde 22 baraj ve 11 gölet inşa edilerek 472 milyon metreküp su depolama hacmine ulaşıldığını aktaran Balta, kent genelinde toplam 155 tesis için 52 milyar liralık yatırım yapıldığını bildirdi.

Yapımı süren 6 göletin tamamlanmasıyla 18 bin dekar tarım arazisinin daha sulama suyuna kavuşturulmasının hedeflendiğini belirten Balta, su kaynaklarının etkin değerlendirilmesine yönelik yatırımların devam ettiğini ifade etti.

66 taşkın koruma tesisi tamamlandı

Çanakkale'de taşkın riskini azaltmak amacıyla son 23 yılda 66 taşkın koruma tesisinin tamamlandığını kaydeden Balta, bu çalışmalarla kent merkezi, 83 yerleşim yeri ve 14 bin 970 dekar arazinin taşkın kontrolünün sağlandığını aktardı.

Balta, 4 taşkın koruma tesisinin inşaatının sürdüğünü, 15 tesis için ise 2026 yılı içinde ihale yapılmasının planlandığını belirtti.

Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında kentte 9 işin tamamlandığını ifade eden Balta, toplam 273 bin 500 dekarlık alanda arazi toplulaştırma tescilinin yapıldığını, 23 yerleşim biriminin bu hizmetlerden faydalandığını bildirdi.

Balta, Çanakkale'de son 23 yılda işletmeye alınan 1 Hidroelektrik Enerji (HES) Tesisi ile yıllık 8,72 milyon kilovatsaat enerji üretimi sağlandığını belirterek, kurulu gücü 2,49 megavat olan tesisle milli ekonomiye katkı sunulduğunu ifade etti.

2025 yılında kentte toplam maliyeti 1,2 milyar lira olan 8 tesisin tamamlandığını aktaran Balta, "1 baraj, 1 gölet, 3 sulama ve 3 taşkın koruma tesisi olmak üzere toplam 8 su yapısını hizmete sunduk." ifadesini kullandı.

Balta, su kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında hiçbir fark görmüyoruz. Kullandığımız her damla suyu son damlasıymış gibi kullanmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Çanakkale, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

