Çanakkale\'de Suç Örgütüne Operasyon

ÇANAKKALE'de, polis ekipleri tarafından organize suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonda, gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde organize suç örgütlerine yönelik yapılan çalışmalarda, 9 şüpheli takibe alındı. 3 ay süren takip sırasında şüphelilerin hiyerarşik düzen içerisinde birlikte hareket ettikleri ve haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda 9 şüpheliye yönelik 26 Haziran'da operasyon düzenlendi. Şüpheliler gözaltına alınırken, operasyonlarda ekiplerin aramalarında, 13 adet 9x19 fişek, suça konu bilgileri içeren ajanda, 8 cep telefonu ve çek ve senetler ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.