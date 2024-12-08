Çanakkale'nin Çan ilçesinde, işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Etili köyüne işçi taşıyan Sebahattin Çakır idaresindeki 17 AFE 293 plakalı servis minibüsü, sürücüsü öğrenilemeyen 17 AFK 932 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle minibüs yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ile servis minibüsündeki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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