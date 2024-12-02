Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
İlçe merkezinden Karlı köyüne seyir halinde Halil Oral idaresindeki 17 HS 112 plakalı pikap, İlyasağaçiftliği köyü yakınlarında yaya olan Sabri Karaca'ya çarptıktan sonra şarampole devrildi.
Yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Trafik Kazası: İki Yaralı - Son Dakika
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