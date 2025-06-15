Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesi istikametine doğru giden Abdullah Demirbaş idaresindeki 10 AOA 789 plakalı otomobil, Küçükkuyu beldesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi.
Kazada yaralanan Demirbaş, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Trafik Kazası: Sürücü Yaralı - Son Dakika
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