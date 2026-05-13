Çanakkale\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 11 Mayıs'ta iklimlendirme sistemi kullanılarak yasa dışı skunk ekimi ve uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, 3 bin 476 gram skunk maddesi, 5 kök skunk bitkisi, hassas terazi ve uyuşturucu madde öğütme aparatı, 5 uyuşturucu saklama kabı olarak kullanılan cam kavanoz ve iklimlendirme sistemi malzemesi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.