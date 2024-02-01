Çanakkale\'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

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ÇANAKKALE'de jandarmanın düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında; dün sabaha karşı merkez, Lapseki, Ayvacık ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda S.F., H.A.P., H.A., E.Ö., E.G., S.K., Ö.Ö. ve yabancı uyruklu S.E. gözaltına alındı. Şüphelilere ait 17 GK 743 ve 35 EF 265 plakalı araçlar ile adreslerinde narkotik köpeği ile yapılan aramalarda 11 gram metamfetamin, 1 kilo 565 gram esrar, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 12 sentetik hap, öğütücü, hassas terazi, tabanca, 48 tabanca fişeği, 2 av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.F., H.A.P., H.A., E.Ö. ve S.K. S.E. adli kontrol ile serbest bırakılırken, E.G. ile Ö.Ö. tutuklandı. Ayrıca savcılıktan serbest bırakılan Özbekistan uyruklu S.E., Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.