Çanakkale\'de Uyuşturucu Operasyonunda 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Çanakkale'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik il merkezi ile Lapseki ve Ayvacık ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 17 GK 743 ve 35 EF 265 plakalı araçlar ile şüphelilerin evlerinde narkotik köpeği ile arama yapıldı. Aramalarda, 11 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 565 gram esrar, 12 sentetik uyuşturucu hap, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, öğütücü, hassas terazi, tabanca, 48 tabanca fişeği ve 2 av tüfeği kartuşu

ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla aralarında yabancı uyruklu S.E'nin de yer aldığı zanlılar S.F, H.A.P, H.A, E.Ö, E.G, S.K. ve Ö.Ö'yü gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.