Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 94 Gözaltı

Çanakkale Emniyet Müdürlüğünce nisan ayında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 94 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu kullanan ve satışını yapanlara yönelik çalışmalar sürdürüldü.

Kentte 1-30 Nisan tarihlerinde yapılan operasyonlarda 94 şüpheli yakalandı.