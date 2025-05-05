Çanakkale Emniyet Müdürlüğünce nisan ayında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 94 şüpheli yakalandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu kullanan ve satışını yapanlara yönelik çalışmalar sürdürüldü.
Kentte 1-30 Nisan tarihlerinde yapılan operasyonlarda 94 şüpheli yakalandı.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 94 Gözaltı - Son Dakika
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