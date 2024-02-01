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Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama - Son Dakika
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Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Çanakkale\'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda, 11 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 565 gram esrar, 12 sentetik uyuşturucu hap, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, öğütücü, hassas terazi, tabanca, 48 tabanca fişeği ve 2 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

01.02.2024 12:10
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Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretini yapanlara yönelik il merkezi ile Lapseki ve Ayvacık ilçelerinde dün eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Özbekistan uyruklu S.E. ile S.F, H.A.P, H.A, E.Ö, E.G, S.K. ve Ö.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliye sevk edilen zanlılardan Özbekistanlı S.E. savcılıktaki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan E.G. ve Ö.Ö. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda, 17 GK 743 ve 35 EF 265 plakalı araçlar ile şüphelilerin evlerinde narkotik köpeği ile yapılan aramalarda, 11 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 565 gram esrar, 12 sentetik uyuşturucu hap, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, öğütücü, hassas terazi, tabanca, 48 tabanca fişeği ve 2 av tüfeği kartuşu ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama - Son Dakika
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