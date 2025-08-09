Çanakkale'de Yangın İncitmedi! - Son Dakika
Çanakkale'de Yangın İncitmedi!

09.08.2025 14:21
Çanakkale Valisi Toraman, yangın bölgelerini denetleyerek hasar tespiti yapıldığını açıkladı.

VALİ TORAMAN SAÇAKLI KÖYÜNDE

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Bayramiç ilçesine bağlı Yiğitler köyünde çıkıp, Saçaklı köyüne sıçrayan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Çanakkale merkezdeki ve Bayramiç'teki yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını yineleyen Vali Toraman, "Şu anda ekiplerimiz soğutma çalışmaları devam ediyorlar. Öte yandan yangından etkilen alanlarda hasar tespiti için de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Sayın Bakanımızın da talimatlarıyla 6 ekip oluşturduk. 6 ekip şu anda yangından etkilen alanları gezerek hasar tespitlerini yapıyorlar. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanımızın talimatıyla da 3 ekibimiz de tarımsal zararları tespit ediyor" dedi.

'GÜNÜN SONUNDA HASAR TESPİTİ NETLEŞMİŞ OLACAK'

Vali Toraman, "Bayramiç yangınından risk altında gördüğümüz 5 köyümüzü tahliye kararı almıştık. Dolayısıyla herhangi bir can kaybımız yok. Ciddi manada bir yaralımız yok. Özellikle bu köyde yangın bazı evlere ve ahırlara sirayet etti. Arkadaşlarımız ona da müdahale ettiler. Şimdi onun tespitini yapıyorlar. Günün sonunda hasar tespiti netleşmiş olacak. Tedbiren ekiplerimizi, yangın mahallinde muhafaza ediyoruz. Bütün arkadaşlarımız teyakkuz halinde. Bir taraftan da soğutma çalışmaları devam ediyor. Onu takip ediyoruz" diye konuştu.

'4 ŞÜPHELİYLE İLGİLİ İŞLEM YAPILDI'

Her iki yangının da çıkış mahalliyle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda kolluk kuvvetlerinin, olay yeri inceleme ekiplerinin gerekli tespitleri yaptığını söyleyen Vali Toraman, "Konu, savcılık tarafından takip ediliyor. Çanakkale merkezdeki yangınla ilgili olarak çeşitli ihbarlar gelmişti. O ihbarlar değerlendiriliyor. Burası için de olay yer inceleme ekipleri tespitlerini Cumhuriyet Başsavcılığı ile paylaşıyor. Yangının çıkış sebebiyle ilgili tahkikat, onların talimatına göre yürüyor. Merkezdeki yangının ilgili bir ihbar üzerine 4 şüpheliyle ilgili işlem yapıldı. Kesin netice savcılık tahkikatı sonucunda belli olacak. Bütün ihbarlar ve bütün olay yeri tespitleri değerlendiriliyor" dedi.

Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

Kaynak: DHA

