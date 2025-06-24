Çanakkale\'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Ezine'ye bağlı Kızılköy'deki zirai alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine yangın bölgesine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle ilerleyen yangın, ormanlık alana sıçradı.

Yangın, 6 helikopter, 7 yangın söndürme uçağı, 23 arazöz, 4 dozer, 5 itfaiye aracı ve 182 personelle havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Öte yandan Çanakkale- İzmir kara yolunda trafik akışı yangının durumuna göre kontrollü sağlandı.

"Yangından 205 hektarlık alan etkilendi"

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Orman Bölge Müdürlüğü Dardanos Yangın Yönetim Merkezi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kızılköy kırsalındaki yangının ziraat alanında başladığını, ardından ormanlık alana sirayet ettiğini anımsattı.

Yangına 7 uçak, 6 helikopter ile havadan, 23 arazöz, 4 dozer, 5 itfaiye aracı ve 182 personel ile karadan müdahale edildiğini belirten Toraman, şöyle devam etti:

"Yangın fıstık çamı plantasyon alanında büyük ölçüde etkili oldu. Yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum meydana gelmedi. Alan içindeki bir adet GES tesisi etkilendi. Arkadaşlarımızın ilk tespitlerine göre yaklaşık 80 hektarlık bir ormanlık alan ve 125 hektarlık bir ziraat alanı yangından etkilendi. Toplamda 205 hektarlık bir alan bu yangından etkilenmiş gözüküyor. Yangın etkisini büyük ölçüde kaybetti. Arkadaşlarımızın söndürme müdahaleleri devam ediyor."

Son zamanlarda Çanakkale'de özellikle insan kaynaklı orman ve arazi yangınlarında yoğunluk gözlemlendiğini aktaran Toraman, şu hatırlatmalarda bulundu:

"Biz de kıymetli hemşehrilerimize yangına karşı hassasiyetlerinin yüksek olması, dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda defaatle uyarılarda bulunduk. Özellikle biçerdöver ve diğer tarım aletlerini kullanırken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Vatandaşlarımızı bir kere daha sıcaklıkların çok yüksek seyrettiği, nemin düştüğü ve rüzgarın şiddetli olduğu bu mevsimde azami dikkat göstermeye davet ediyoruz."

Yangına müdahale eden orman teşkilatına ve diğer görev alanlara teşekkür eden Toraman, şunları kaydetti:

"Yangın bölgesinin emniyetini jandarma ekiplerimiz yeterli kuvvetle aldılar. Ezine- Ayvacık kara yolunun trafiğini dumandan kaynaklı etkilenmesi sebebi ile bir müddet kesmek durumunda kaldık. Yaklaşık 15 dakika kadar trafik kesilerek tedbir alındı. Bölge trafik ekiplerimiz ve jandarma ekiplerimiz vatandaşımızın yangın bölgesindeki can ve mal emniyetini muhafaza etmek için sahada gayretle çalıştılar. Hepimize geçmiş olsun."