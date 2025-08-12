Çanakkale\'de Yangın Mücadelesi

KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Çanakkale'nin Kepez beldesinde başlayıp Güzelyalı köyü, Çınarlı ve Erenköy mevkisine sıçrayan yangına havanın kararmasıyla birlikte karadan müdahale sürdürülüyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Çanakkale merkez Çınarlı yangınına gece boyunca karadan 79 arazöz, 39 itfaiye, 11 dozer, 92 diğer araçlar ve 770 personel ile müdahaleye devam edilmektedir. Havanın aydınlanması ile birlikte hava araçları da müdahaleye başlayacaktır. Bütün ekipler büyük bir gayretle çalışıyor" dedi.

ÇANAKKALE- EZİNE KARAYOLU TRAFİĞE AÇILDI

Vali Toraman, yaptığı açıklamada, "Çanakkale- Ezine karayolu kontrolü olarak, tek şeritten, çift yönlü olarak trafiğe açılmıştır. Lütfen trafik ekiplerinin yönlendirmelerine riayet edelim. Trafikte dikkatli seyredelim" diye konuştu.

Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKLE,