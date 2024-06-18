Çanakkale'de Yangın Nedeniyle Boğaz Trafiği Tek Yönlü Askıya Alındı - Son Dakika
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Çanakkale'de Yangın Nedeniyle Boğaz Trafiği Tek Yönlü Askıya Alındı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan yangın nedeniyle boğaz trafiği tek yönlü olarak askıya alındı. Gelibolu Yarımadası'nda çıkan yangın, çevredeki ormanlık alana sıçradı. Yangını kontrol altına almak için ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak kuzey-güney tek yönde askıya alındı.

18.06.2024 16:55
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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinde ve ormanlık alanda etkili olan yangın nedeniyle boğaz trafiğinin tek yönlü askıya alındığı bildirildi.

Gelibolu Yarımadası'nda, ilçeye bağlı Kumköy yakınındaki Akbaş mevkisindeki ekili arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce, çevredeki birçok yerleşim yerinden dumanı görülebilen yangının çıktığı yere ekipler sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın da etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin, söz konusu yangın nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.

Kaynak: AA

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