Yangın, Ezine ilçesine bağlı Gökçebayır köyünde bugün akşam saatlerinde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevlerin yükselmesiyle evdeki mutfak tüpü patladı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, evde kimsenin olmadığı öğrenildi. Evde büyük çaplı hasara neden olan yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Yangın: Tüp Patladı, Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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