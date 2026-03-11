Çanakkale'de Yaya Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

ÇANAKKALE'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde Necla Ç. (63), yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, 08.30 sıralarında Küçükkuyu'nun Mıhlı bölgesinde meydana geldi. Balıkesir'in Edremit ilçesinden Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yönüne giden S.S. yönetimindeki 10 RS 592 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Necla Ç.'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri Necla Ç.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Necla Ç.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Kaza ile ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.
Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,
