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Çanakkale'de Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale'de Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından lastik botta bulunan düzensiz göçmenler tespit edildi. Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Afganistan ve İran uyruklu 34 göçmen kurtarıldı ve Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Çanakkale\'de Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
05.01.2024 - 21:41,  Güncelleme: 21:45
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen "KB-111" ve "KB-20" botlarının ekipleri, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Afganistan ve İran uyruklu 34 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA
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