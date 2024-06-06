Çanakkale'deki Fındıklı Köyü'nde Gölet Temizliği ve Sulama Sistemi Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Çanakkale'deki Fındıklı Köyü'nde Gölet Temizliği ve Sulama Sistemi Çalışmaları Başladı

Çanakkale\'deki Fındıklı Köyü\'nde Gölet Temizliği ve Sulama Sistemi Çalışmaları Başladı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Fındıklı köyünde, DSİ ekipleri tarafından gölet temizliği ve kapalı devre sulama sistemi için boru döşeme çalışmaları yürütülüyor. Sulama alanında 10 bin 582 metre boru döşemesi yapılacak ve Fındıklı Köyü Baraj Göleti'nde zemin temizleme çalışmaları gerçekleştirilecek. Köy muhtarı, sulama sistemiyle mahsullerin daha verimli hale geleceğini ve gölet suyunun daha temiz olacağını belirtti.

06.06.2024 15:25
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Fındıklı köyündeki gölette, DSİ ekipleri temizleme çalışması yürütüyor.

İhalesi geçen yıl Balıkesir DSİ 25. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan Fındıklı köyü ve çevresinde kapalı devre sulama sistemi için arazilere boru döşenmesi işleminde son aşamaya gelindi.

Sulama alanı kapsamında 10 bin 582 metre boru döşemesinin yanı sıra Fındıklı Köyü Baraj Göleti'nde zemin temizleme çalışmalarına başlandı.

Köy muhtarı Kerim Akdeniz, yaptığı açıklamada, kapalı devre sulama sistemiyle mahsullerin daha verimli hale geleceğini belirterek, "Özellikle köyümüzde domates, biber, fasulye ve mısır ekimlerinde sulama güçlüğü çekiliyordu. Bu arada göletimizde de zemin temizleme çalışmaları başlatıldı. Suyumuz daha temiz olacak." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'deki Fındıklı Köyü'nde Gölet Temizliği ve Sulama Sistemi Çalışmaları Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'deki Fındıklı Köyü'nde Gölet Temizliği ve Sulama Sistemi Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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