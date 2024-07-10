Çanakkale'deki Nilüfer Gölü'nün Seviyesi Yükseltilecek - Son Dakika
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Çanakkale'deki Nilüfer Gölü'nün Seviyesi Yükseltilecek

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulunan nilüfer çiçeklerinin yer aldığı gölün seviyesi düşmeye başladı. Göldeki su seviyesini yükseltmek için her gün su aktarımı yapılacak. Nilüfer Gölü, Türkiye'deki az sayıdaki nilüfer göllerinden biri olup, depresyon gölü olması ve paleoklimatolojik çalışmalara yardımcı olmasıyla önem taşıyor. Göldeki su seviyesinin düşmesi nedeniyle yapılan çalışmalarla gölün seviyesi yükseltilecek ve nilüfer çiçekleri sezon boyunca görülebilecek.

10.07.2024 11:31
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde, nilüfer çiçeklerinin yer aldığı gölün aşırı sıcaklar nedeniyle düşen seviyesi, ilçede inşa edilen yeni isale hattındaki depoda biriktirilecek suyun her gün aktarılmasıyla yükseltilecek.

Türkiye'de az sayıdaki nilüfer gölünden biri olan Biga'nın Kalafat köyünün 3 kilometre güneybatısında yer alan 3 dekar büyüklüğündeki gölün 1,5 dekarında beyaz renkte nilüfer çiçekleri yetişiyor.

Nilüfer Gölü, depresyon gölü olması ve paleoklimatolojik çalışmalara yardımcılığı açısından önemli bir arşiv niteliği taşıyor.

Nisan ayının ortalarında çiçeklenen göl, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Çevresindeki ahşap yollar sayesinde 360 derece gezilebilen göl, ziyaretçilerine nilüfer çiçeklerini izleme fırsatı sunuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının 2020 tarihli oluruyla Nilüfer Gölü Orman Parkı olarak tescil edilen alanda ayrıca yürüyüş yolları, kafeterya, mescit, tuvalet, kameriye ve otopark da yer alıyor.

Kuraklık su kaybına neden oluyor

Biga Belediyesi, Biga Orman İşletme Müdürlüğü, Kalafat Köyü Muhtarlığı ve iş adamı Eşref Temizoğlu, 18 yıl önce küresel ısınmanın etkisiyle kuraklık tehdidi altında olan ve günde 5 ton civarı su kaybı bulunan gölü kurtarmak için girişimde bulundu.

Yaklaşık 1 kilometre mesafedeki ilçenin içme suyu havalandırmasından çıkan fazla su, boru döşenerek göle ulaştırıldı. İlerleyen süreçte gölde eksilen suyun takviyesi için Biga Orman İşletme Müdürlüğünce su deposu yapıldı.

Uzun yıllar gölün kurumasını önleyen bu sistem, küresel ısınmanın etkisiyle artan hava sıcaklığı nedeniyle yetersiz kalmaya başladı.

Yaklaşık 140 santimetre derinliğindeki gölün seviyesinin 30 santimetreye düşmesi üzerine Nilüfer Gölü Orman Park işletmesi, 50 tonluk depoda biriktirilecek suyun 10 tonunun borular aracılığıyla göle her gün aktarılması için çalışma yaptı.

Can suyu niteliğindeki proje sayesinde gölün seviyesi yükselecek ve nilüfer çiçekleri sezon boyunca görülebilecek.

"Günde 3 saat su verebiliyoruz"

Nilüfer Gölü Orman Park tesis işletmecisi Volkan Erel, göldeki nilüfer çiçeklerinin nisanın ortasında açtığını eylül, ekim ayına kadar görüldüğünü belirtti.

Erel, gölün su seviyesinin temmuz ayından itibaren düşüşe geçtiğini vurgulayarak, "Su seviyesi 30 santimetre düştü. Mevcut depomuzdaki su az geldiği için günde 3 saat su verebiliyoruz. En azından nilüferleri kurtarmaya çalışıyoruz. Derin kuyu yapmayı planlıyoruz. Su seviyesini 30 santimetre yükseltirsek, çiçek yaprak seviyesine gelebiliyor. Şu an açıyor ama yaprak seviyesinden yukarı çıkamıyor. O yüzden farklı açılardan görülebiliyor, tamamı görülemiyor." dedi.

Gölün istenilen seviyeye ulaşması için günlük 10 ton su gerektiğini anlatan Erel, "Su seviyesini artırmaya yönelik çalışmayı 15 gün içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Çalışmamızı yaptıktan sonra kot seviyesi tekrar aynı seviyeye gelecek ve çiçekler eylül, ekim ayına kadar sürekli görülecek." ifadesini kullandı.

Erel, nilüfer çiçeğini koparmanın cezasının 387 bin lira olduğuna işaret ederek, gölün güvenlik kameralarıyla sürekli izlendiğini, gece bekçisinin de gölü sürekli kontrol ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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