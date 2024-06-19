Çanakkale'deki Yangında 575 Hektar Alan Etkilendi

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(ÇANAKKALE) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de devam eden yangınlara ilişkin yaptığı açıklamada yaklaşık 575 hektar alanın yangından etkilendiğini belirtti. Yumaklı, "Halihazırda yangının ilerlemesi durduruldu. Enerjisi büyük ölçüde azaltıldı. Ancak rüzgar çok yoğun olduğu için şu anda tamamen kontrol altında diyemiyoruz. Karadan ve havadan arkadaşlarımızın hem kısmi müdahaleleri hem kontolleri devam ediyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Çanakkale'de dün saat 16.00 sıralarında başlayan yangını söndürme çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Yumaklı, gece boyunca 73 arazöz, iş makinaları, bir gece görüş helikopteri ve 402 Orman Genel Müdürlüğü personeli başta olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait 290 araç ve 970 personelle yangın söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Yumaklı, "Yangından etkilenen alanın yaklaşık 575 hektar olduğunu tahmin ediyoruz. Nihai olarak incelemeler bittiğinde kesin rakamları söyleyeceğiz. Bunun yaklaşık 340 hektarlık alanı orman, geri kalanı orman dışı bölüm" dedi.

"Sorunlu tek bir alan kaldı"

Bakan Yumaklı, saat 05.45 itibarıyla 10 uçak ve 7 helikopterin de müdahale ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sorunlu tek bir alan kaldı, şu anda arkadaşlarımız oraya yoğunlaşmış vaziyetteler. Halihazırda yangının ilerlemesi durduruldu. Enerjisi büyük ölçüde azaltıldı. Ancak rüzgar çok yoğun olduğu için şu anda tamamen kontrol altında diyemiyoruz. Karadan ve havadan arkadaşlarımızın hem kısmi müdahaleleri hem kontrolleri devam ediyor. İlerleyen saatlerde kontrol altına alındı haberini vereceğimizi umuyoruz.

Gece 02.30 civarında Gelibolu Değirmendüzü köyünden bir yangın haberi aldık. Oldukça ciddi bir alanda ve çok şiddetli bir rüzgarla birlikte başlayan bu yangın için maalesef güçlerimizi bölmek zorunda kaldık. Ancak oraya da çok yoğun bir müdahale ile iki saat içerisinde yangın da kısmen kontrol altına alınmıştı, an itibarıyla orada da herhangi bir sorun olmadığını ve yangın kontrol altına alındığını söylemek istiyorum."

"Boğaz trafiğine dair yasak devam edecek"

Yangın dün başladığında boğaz trafiğiğinin kuzey-güney yönü olarak tek taraflı trafiğe kapatıldığını anlatan Bakan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Halihazırda hava araçlarının su alma yönlerinde olması hasebiyle bu yasağın aynı şekilde devam etmesi kararlaştırıldı ve bu şekilde devam edecek. İçinde bulunduğumuz tarihi yarımadanın ziyaretçi trafiğine açılıp açılmamasıyla alakalı da bir değerlendirme yaptık. Özellikle yangının etkili olduğu Conkbayırı bölgesinin ziyaretçiye kapalı tutulması ama kısmen ziyaretçilere alan başkanlığının kontrolünde ve koordinasyonunda açılmasına karar verdik. Boşaltılan iki köyle ilgili halihazırda geri dönüşe ilişkin herhangi bir karar vermedik. Tedbiren bu şekliyle köyün tahliye edilmiş haliyle devamına karar verdik. Kontrol altına alındı kararıyla birlikte de köy sakinlerimiz evlerine geri dönebilecekler.

"Saat 11.00'den sonra hasat için izin verilmeyecek"

Önümüzdeki beş gün boyunca özellikle Çanakkale bölgesinde fırtınaya varan derecede şiddetli bir rüzgar olacağı ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin beş derece üzerinde olacağı tahmini sebebiyle hasat için çiftçilerimizin saat 11.00'e kadar işlemlerini yapmaları, ondan sonrasına izin verilmeyeceği konusunda kendilerine bildirim yapıldı. Bugün de tekraren iletilecek. Dün saat 18.30 itibarıyla Uşak'ta da bir yangın çıktığını söylemiştim. Kontrol altına alınma çalışmaları devam ediyor.

"Yasaklı olan orman alanlarına hiçbir şekilde girilmeyip ateş yakılmamasını rica ediyoruz"

Özellikle bayram tatili sebebiyle mesire yerleri ya da piknik alanları olarak belirlenmiş olan yerlerde vakit geçirmelerini, bu alanlarda kendilerine yapılan ikazlara kesinlikle riayet etmelerini, yangına sebebiyet verebilecek en küçük bir unsuru gözetmeleri ve bu konuda ihtimam göstermeleri, özellikle bu alanlar başta olmak üzere zaten yasaklı olan orman alanlarına hiçbir şekilde girilmeyip ateş yakılmamasını rica ediyoruz."